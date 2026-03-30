Pamela Genini decapitata appello della madre per la Settimana Santa | Spero che si sveglino le coscienze

La madre di Pamela Genini ha lanciato un appello pubblicamente durante la Settimana Santa, chiedendo aiuto per ritrovare i resti della figlia, decapitata. La donna ha dichiarato di sperare che si risvegliino le coscienze e ha chiesto assistenza per ottenere le informazioni necessarie. La vicenda ha suscitato attenzione nel pubblico e tra le forze dell’ordine, che continuano le ricerche.

Non trova pace Una Smirnova, la madre di Pamela Genini. La donna ha espresso tutto il suo dolore per la notizia della tomba della figlia profanata. “Spero che nella Settimana Santa si sveglino le coscienze e che mi aiutino a ritrovare i resti di mia figlia”, ha detto, dopo aver definito uno “scempio disumano” quanto accaduto al cadavere della 29enne uccisa a ottobre. Pamela Genini decapitata, "scempio disumano" Perché è stata profanata la tomba di Pamela Genini L'appello disperato della madre Francesco Dolci e le minacce per farlo tacere Pamela Genini decapitata, “scempio disumano” Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre da Gianluca Soncin, ha espresso tutto il suo strazio e il suo dolore. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Pamela Genini decapitata, appello della madre per la Settimana Santa: "Spero che si sveglino le coscienze" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pamela Genini Leggi anche: Pamela Genini e la testa staccata dal cadavere, l'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla, non viviamo più" Pamela Genini, choc: decapitata la salma della giovane uccisa dal fidanzatoIl cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal... Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo...