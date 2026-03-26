Il corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano il 15 ottobre dall’ex compagno, è stato rimosso dal cimitero di Strozza prima di essere trasferito nella cappella di famiglia. La salma è stata trafugata e il suo ritrovamento non è ancora avvenuto. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla sparizione del cadavere.

Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal cimitero di Strozza da dove doveva essere trasferita nella cappella di famiglia. Da quano si apprende, la salma è stata decapitata e la testa è rubata. Il fatto è stato reso noto dalla trasmissione "Dentro la notizia" in onda su Canale 5. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini da parte della procura di Bergamo, diretta da Maurizio Romanelli. Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. Ora sistema più efficace” Il Canaro della Magliana o la vendetta di Narciso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pamela Genini, choc: decapitata la salma della giovane uccisa dal fidanzato

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