Pagelle MotoGP GP Americas 2026 | Bezzecchi 10 Bagnaia 4?

Dopo tre gare della stagione 2026 di MotoGP, Marco Bezzecchi si conferma in testa alla classifica con tre vittorie consecutive, inclusa quella nel GP delle Americhe ad Austin, nonostante una penalità in griglia e un’ala danneggiata all’inizio della corsa. Al contrario, il suo rivale in classifica, che ha concluso con una prestazione meno convincente, ha ottenuto un voto più basso nelle valutazioni ufficiali.

Tre gare, tre vittorie. Marco Bezzecchi non lascia briciole a nessuno e si prende anche Austin con una gara perfetta nonostante la penalità in griglia e un’ala danneggiata al primo giro. L’Aprilia RS-GP26 è un’altra categoria. Ma dietro di lui, il mondiale racconta storie diverse. Marco Bezzecchi — 10. Cosa vuoi dire a uno che parte quarto per penalità, subisce un contatto al primo giro che gli danneggia l’ala posteriore, prende la testa e non la molla mai più? Quinta vittoria consecutiva, 121 giri in testa di fila — record assoluto. Entra nel club esclusivo dei piloti con 5 o più vittorie consecutive, insieme a leggende come Rossi, Marquez e Agostini. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Pagelle MotoGP, GP Americas 2026: Bezzecchi 10, Bagnaia 4? Tutto quello che riguarda Pagelle MotoGP Pagelle MotoGP, GP Brasile 2026: Bezzecchi inattaccabile, Marquez limita i danni, disastro BagnaiaPAGELLE GP BRASILE MOTOGP 2026 MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto. Pagelle MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi inattaccabile, Marquez irriconoscibile, questo non è il vero BagnaiaPAGELLE GP THAILANDIA MOTOGP 2026 MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto. MotoGP, GP Americas 2026: Bezzecchi sfida il re Marquez ad Austin?Quattro vittorie consecutive, un’Aprilia RS-GP26 che sembra cucita addosso a lui e 56 punti in classifica mondiale.