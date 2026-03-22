Pagelle MotoGP GP Brasile 2026 | Bezzecchi inattaccabile Marquez limita i danni disastro Bagnaia

PAGELLE GP BRASILE MOTOGP 2026. MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto. Un po’ come era accaduto a Buriram, il romagnolo si riscatta dopo un sabato che non gli ha dato soddisfazione. Partenza a fionda e fuga per la vittoria, dai connotati dell’assolo. Un uomo solo al comando e per il Bezz tappa e maglia, vista la vetta della classifica mondiale dopo due appuntamenti messi in archivio. JORGE MARTIN (Aprilia) 8: Martinator è tornato. Dopo il podio nella Sprint, la piazza d’onore nella gara domenicale. Anche se le strade a fine 2026 si separeranno, il connubio con l’Aprilia inizia a funzionare e in pista le prestazioni sono in crescendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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