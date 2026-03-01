Pagelle MotoGP GP Thailandia 2026 | Bezzecchi inattaccabile Marquez irriconoscibile questo non è il vero Bagnaia

Durante il Gran Premio della Thailandia del 2026, Marco Bezzecchi ha ottenuto il massimo dei voti, dimostrando un dominio chiaro e senza rivali. Marc Marquez si è presentato in pista con una performance che ha sorpreso, risultando irriconoscibile rispetto alle sue solite prestazioni. Chi invece ha attirato l’attenzione per il suo rendimento è stato Francesco Bagnaia, apparso distante dalle sue consuete capacità.

PAGELLE GP THAILANDIA MOTOGP 2026. MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: un dominio assoluto. Si mangia le mani perché, con il senno di poi, anche ieri nella Sprint Race avrebbe potuto fare una gara a sé. Qui a Buriram ne aveva troppo di più rispetto a tutti gli avversari. La caduta di ieri gli ha dato lo stimolo in più per non sbagliare nulla. Partenza perfetta, tiene la vetta nonostante l'attacco di Marc Marquez, dopodiché scappa e si rivede solo al traguardo. Che inizio di stagione per il Bezz! PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 8.5: un secondo posto che ha un peso specifico notevole. Non solo perché permette allo spagnolo di completare un weekend pressoché perfetto con la vetta della classifica generale ben salda ma, soprattutto, perché conferma che la sua annata sembra partire con prospettive ben differenti rispetto al 2025.