MotoGP GP Americas 2026 | Bezzecchi sfida il re Marquez ad Austin?

Da ilgiornaledigitale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGP, il pilota italiano ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva, portandosi a 56 punti in classifica mondiale. La sua Aprilia RS-GP26 ha mostrato un’ottima performance, permettendogli di sfidare il campione in carica, che ha vinto numerosi titoli in questa gara. La competizione si è svolta sul circuito di Austin, dove i piloti hanno dato vita a una corsa intensa e combattuta.

Quattro vittorie consecutive, un’Aprilia RS-GP26 che sembra cucita addosso a lui e 56 punti in classifica mondiale. Marco Bezzecchi arriva ad Austin da leader del campionato, ma al Circuit of the Americas c’è un ostacolo che conosce bene: Marc Marquez, l’uomo che ha vinto sette volte su otto partecipazioni su questa pista. Il circuito. Il COTA è un tracciato unico nel calendario MotoGP. Lungo 5.513 km con 20 curve, in senso antiorario, inizia con una salita a sinistra che è diventata iconica — una curva cieca in salita che premia chi frena tardi e ha fiducia nella moto. Il primo settore è fisicamente devastante, come ha ammesso lo stesso Bezzecchi: “A parte il rettilineo, non hai un momento per respirare. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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