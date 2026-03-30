Padova stagione finita per il Papu Gomez! Che tegola per il club veneto
L’attaccante argentino ex Atalanta non potrà più scendere in campo con la maglia del Padova, poiché le sue condizioni fisiche non consentono di proseguire la stagione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club veneto, che ha annunciato la fine anticipata dell’esperienza dell’attaccante durante questa stagione. Gomez aveva iniziato la sua avventura con la squadra qualche tempo fa, ma ora dovrà interrompere il suo percorso.
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