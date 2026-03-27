In casa Dole Rimini si registra la perdita di Mark Ogden, che ha subito un infortunio che mette fine alla sua stagione. La squadra, già alle prese con diversi problemi fisici, si prepara a tornare sul mercato per rinforzarsi. La stagione dei biancorossi è stata segnata da numerosi infortuni che hanno influenzato il rendimento della squadra.

Per quanto riguarda Giacomo Leardini, verranno comunicati nei prossimi giorni (dopo esami strumentali) i tempi di recupero per il suo infortunio all'adduttore Brutta tegola in casa Dole Rimini, in una stagione che continua a essere contraddistinta dagli infortuni. Il club biancorosso ha comunicato che a seguito della visita specialistica effettuata nella giornata di giovedì (26 marzo) l'atleta Mark Ogden dovrà fermarsi e non potrà terminare la stagione. “Da parte di tutto il club vanno i più sentiti ringraziamenti a Mark per aver cercato in tutti i modi di continuare a scendere in campo, nonostante un dolore che lo limitava e non gli permetteva di allenarsi con continuità” spiega il club in una nota. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Basket, tegola in casa Dole Rimini: stagione finita per Mark Ogden. Il club pronto al ritorno sul mercato

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