Lecce che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha | il comunicato del club

Il Lecce ha annunciato che il centrocampista albanese Medon Berisha si è sottoposto a un intervento chirurgico. La società ha comunicato che l’operazione ha determinato la fine anticipata della stagione per il giocatore. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni del centrocampista o sulla durata del suo recupero.

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