Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Infortunio Rovella, il chirurgo che ha operato il centrocampista biancoceleste svela i tempi di recupero! I dettagli Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. La FIFA è una dittatura!» Benfica, respinto il ricorso per Prestianni: l’UEFA conferma la squalifica e l’argentino salterà la sfida contro il Real Madrid Bodo Glimt, dov’era la squadra norvegese quando l’Inter alzava al cielo la Champions League nel 2010? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami

Leggi anche:

Infortunio Serdar, il problema al ginocchio è serissimo: stagione finita! L’esito degli esami

Infortunio Bonny, problema al ginocchio in allenamento! L’esito degli esami: il comunicato dell’Inter