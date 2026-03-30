Un episodio grave si è verificato in una scuola, dove un ragazzo di 15 anni ha sparato a alcuni compagni. Il bilancio comprende feriti gravi e una persona deceduta. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. La scuola è stata temporaneamente chiusa, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo quanto accaduto.

Il silenzio dei corridoi scolastici, solitamente interrotto solo dal brusio delle lezioni o dal suono metallico delle campanelle, è stato squarciato improvvisamente da un rumore secco e alieno che nessuno avrebbe mai voluto udire. In un istante, la quotidianità di decine di adolescenti si è trasformata in un incubo ad occhi aperti, fatto di grida soffocate e passi veloci nel tentativo disperato di trovare un rifugio sicuro dietro banchi e porte sbarrate. Un giovane, quasi indistinguibile dai suoi coetanei per età e aspetto, ha varcato la soglia dell’istituto portando con sé non libri, ma un’arma carica, pronto a spezzare vite e certezze. Il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore a scuola, 15enne spara ai compagni. Bilancio tragico

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Argentina, 15enne entra in una scuola e spara ai compagni: ucciso un 13enneOggi in una scuola di San Cristóbal, in provincia di Santa Fe, in Argentina, uno studente di 15 anni ha sparato e ucciso un ragazzo di 13 anni.

Argentina, 15enne spara in una scuola: morto uno studente, 8 i feriti(Adnkronos) – Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone.

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