Gela martellate in testa a ricreazione | orrore del 15enne sangue a scuola

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina in una scuola di Gela, coinvolgendo un ragazzo di 15 anni. Durante l’intervallo, il giovane è stato colpito ripetutamente alla testa, causando sanguinamento e grande paura tra gli studenti e il personale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulle modalità di gestione dei comportamenti aggressivi.

Ancora un terrificante fatto di cronaca dalle scuole del nostro Paese. Poteva trasformarsi in tragedia l'aggressione di questa mattina, giovedì 26 febbraio, all'istituto professionale Ettore Maiorana di Gela in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Uno studente di 15 anni si è scagliato durante la ricreazione contro un coetaneo colpendolo con un colpo di martello alla testa. Fortunatamente i due ragazzini sono stati subito divisi e la situazione è tornata alla normalità. La vittima è stata soccorsa e portata in pronto soccorso all'ospedale di Gela dove è ancora in osservazione. I medici gli hanno fatto tutti gli esami per scongiurare lesioni interne.