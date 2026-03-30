Argentina 15enne spara in una scuola | morto uno studente 8 i feriti

In Argentina, un ragazzo di 15 anni ha sparato all’interno di una scuola, provocando una vittima e otto feriti. L’incidente si è verificato in un momento di normale attività scolastica, attirando l’attenzione dei media locali. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra genitori e cittadini.

(Adnkronos) – Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone. I fatti, hanno spiegato fonti governative locali, sono avvenuti nella città di San Cristobal, nell'Argentina centrale. Il sospetto assalitore è stato arrestato. Al momento sono ignoti i motivi per cui ha aperto il fuoco in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Sparatoria in una scuola in Argentina: 15enne uccide un tredicenne, otto feriti. Un collaboratore scolastico ferma l’aggressoreUn quindicenne ha sparato in una scuola argentina uccidendo un tredicenne e ferendo otto compagni. È morto il 19enne accoltellato in classe, arrestato uno studente: l’aggressione in una scuola a La SpeziaNon ce l’ha fatta Abanoub Youssef, il ragazzo di 18 anni accoltellato all’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia.