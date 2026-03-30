Argentina 15enne entra in una scuola e spara ai compagni | ucciso un 13enne

In una scuola di San Cristóbal, nella provincia di Santa Fe, Argentina, un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco, colpendo e uccidendo un compagno di 13 anni. L'incidente è avvenuto oggi e le autorità stanno indagando sulla dinamica dei fatti. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi o sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.

Oggi in una scuola di San Cristóbal, in provincia di Santa Fe, in Argentina, uno studente di 15 anni ha sparato e ucciso un ragazzo di 13 anni. L’attacco è stato compiuto con un fucile a pompa. Altri due studenti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.15 del mattino in un cortile interno della Scuola Normale Mariano Moreno, mentre gli studenti si apprestavano ad assistere all’alzabandiera prima dell’inizio alle lezioni. Lo riporta El Clarin. José Goity, ministro dell’Istruzione di Santa Fe, ha affermato: “L’aggressore non ha precedenti nel sistema scolastico, non abbiamo avuto alcun coinvolgimento durante tutto il suo percorso scolastico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, 15enne entra in una scuola e spara ai compagni: ucciso un 13enne Contenuti e approfondimenti su Argentina 15enne entra in una scuola e... Argentina, 15enne spara in una scuola: morto uno studente, 8 i feriti(Adnkronos) – Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone. Sparatoria in una scuola in Argentina: 15enne uccide un tredicenne, otto feriti. Un collaboratore scolastico ferma l’aggressoreUn quindicenne ha sparato in una scuola argentina uccidendo un tredicenne e ferendo otto compagni.