Durante il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva è stato interrogato per sei ore. Durante l’audizione sono emerse diverse contraddizioni riguardo ai dettagli sui citofoni e le scale, che hanno sollevato dubbi sulla ricostruzione fornita. La deposizione si è concentrata su elementi specifici della scena del delitto, senza che siano state fornite spiegazioni convincenti per tutte le discrepanze riscontrate.

Un’udienza fiume, durata oltre sei ore, ha segnato una tappa cruciale nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Al centro della scena Louis Dassilva, l’unico imputato, che per la prima volta ha risposto alle domande del pm Daniele Paci. Tra “non ricordo”, tensioni evidenti e il passaggio dal “lei” al “tu” richiesto dallo stesso Dassilva al magistrato, la deposizione ha fatto emergere diverse crepe nella ricostruzione dei fatti avvenuti tra il 3 e il 4 ottobre 2023. Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze Il movente: sesso, segreti e "stupidaggini" Il contatto con il corpo e il mistero del garage... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto

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