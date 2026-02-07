Gli investigatori credono di aver trovato un elemento chiave nelle intercettazioni in carcere di Valeria Bartolucci. Una frase pronunciata dalla donna potrebbe inchiodare il marito Louis Dassilva, coinvolto nell’omicidio di Pierina Paganelli. Gli inquirenti stanno analizzando attentamente le conversazioni per capire se ci sono prove concrete contro Dassilva, che finora ha sempre negato ogni coinvolgimento.

Le telecamere del carcere di Rimini hanno intercettato Valeria Bartolucci e Louis Dassilva parlare dei risultati del test del Dna sul materiale genetico ritrovato sul corpo di Pierina Paganelli. Un passaggio, secondo la procura, dimostrerebbe che Bartolucci non sapesse dove il marito fosse nei minuti immediatamente precedenti e successivi all'omicidio, smentendo quindi l'alibi di Dassilva. L'intercettazione in carcere di Bartolucci e Dassilva La frase di Valeria Bartolucci che ha fatto insospettire la procura Lo "stupore" di Dassilva sui risultati del Dna L'intercettazione in carcere di Bartolucci e Dassilva La trasmissione televisiva Quarto Grado ha mostrato un video in cui viene ripreso un incontro in carcere tra Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli.

© Virgilio.it - Pierina Paganelli, intercettazioni in carcere con Valeria possono incastrare Louis Dassilva: cosa è emerso

Approfondimenti su Pierina Paganelli

Dalla relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi sono emersi dettagli su un rito voodoo, gioielli donati e scambi di messaggi.

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso di mantenere in carcere Louis Dassilva, l’uomo di 35 anni accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pierina Paganelli

