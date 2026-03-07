È stato rivelato il contenuto di un colloquio segreto tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, registrato dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Le conversazioni, finora rimaste riservate, sono state rese note nel corso di un procedimento giudiziario. Le intercettazioni mostrano le parole pronunciate tra i due, che si sono incontrati in privato nelle ore successive alla scoperta del corpo.

Chiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi giorni dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Erano immagini senza audio e per questo da due anni intorno a quelle riprese aleggiava il mistero. Ora è possibile scoprire cosa si dissero i due amanti. Brevemente, Manuela e Louis non parlarono della morte di Pierina, ma della loro relazione. Quell'incontro segreto tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva Cosa si dissero gli ex amanti L'omicidio di Pierina Paganelli Quell’incontro segreto tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva Il 21 ottobre 2023, 18 giorni dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi e Louis Dassilva si incontrarono in segreto all’hotel Des Bains di Riccione dove si misero a parlare all’interno di una stanza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidio

Pierina Paganelli, cosa è emerso dall relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi: il rito voodoo, i gioielli regalati e gli sms. «È distrutta da due anni»L'amore extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, al centro delle...

Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli, il Riesame sulla carcerazione preventiva di Dassilva: “Manuela Bianchi è credibile”

Una raccolta di contenuti su Pierina Paganelli.

Temi più discussi: Delitto Paganelli: svelato il primo dialogo segreto tra Manuela e Louis; Il giallo di Pierina Paganelli: le dichiarazioni di Valeria; Sanremo, classifica terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci nella Top 5; Caso Pierina Paganelli: davvero Louis voleva fuggire dall'Italia?.

Omicidio Pierina Paganelli, la decisione su Dassilva: Manuela è credibileIl Riesame per l'omicidio di Pierina Paganelli potrebbe cambiare le carte in tavola di un processo ancora in corso. newsmondo.it

Omicidio Pierina Paganelli, le notizie del processo: cosa è successo nell'udienza del 23 febbraioA Rimini l'udienza per la morte di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate. Parla la moglie di Dassilva, l'imputato che aveva un relazione clandestina con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Ten ... corrieredibologna.corriere.it

Il delitto di Pierina Paganelli a Rimini. Ecco perchè Louis Dassilva deve rimanere in carcere. - facebook.com facebook