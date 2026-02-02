Omicidio Pierina Paganelli Louis Dassilva resta in carcere | la decisione del Riesame

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Louis Dassilva, l’unico sospettato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta nella sua casa. La decisione è arrivata dopo l’udienza di ieri, in cui i giudici hanno respinto la richiesta di scarcerazione presentata dall’avvocato di Dassilva. Ora il sospettato dovrà restare in cella mentre proseguono le indagini.

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, resterà in carcere.

