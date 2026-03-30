Inizia l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nella notte del 3 ottobre 2023. Louis Dassilva, chiamato a deporre, ha aperto il suo intervento con un commento sui familiari della vittima, dicendo che gli rendono difficile la vita. Successivamente, ha affermato di non ricordare i fatti in modo dettagliato.

Le dichiarazioni in aula davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Si apre con una frase che pesa come un macigno l’esame di Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa la notte del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Fiorella Casadei, l’imputato — 35enne senegalese detenuto dal luglio 2024 — ha scelto di parlare, ma lo ha fatto con una linea difensiva segnata da continue amnesie. “Non ricordo” è stata la risposta più frequente, anche su passaggi chiave ricostruiti dall’accusa. La chat con Manuela Bianchi e la frase chiave. Tra gli elementi più rilevanti portati in aula dal pubblico ministero Daniele Paci c’è una conversazione datata 3 settembre 2023, un mese prima dell’omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva in aula: ‘I tuoi familiari mi rendono matto’. E sui fatti: ‘Non ricordo’

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