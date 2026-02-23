Omicidio Pierina Dassilva in aula con lo smoking | L' udienza inizia in ritardo Valeria Paganelli | Mi hanno intimidita

Luis Dassilva ha varcato la soglia dell'aula vestendo uno smoking, dopo aver causato il ritardo nell'inizio dell'udienza. La moglie di Dassilva, Valeria Paganelli, ha denunciato di essere stata intimidita prima dell'udienza. La causa di tutto risiede nel processo per la morte di Pierina Paganelli, trovata uccisa nel garage di casa a Rimini. La probabile tensione tra le parti si fa sentire in questa fase preliminare.

Lunedì era il giorno di Valeria Bartolucci, la moglie di Luis Dassilva, l'unico imputato nel processo per la morte di Pierina Paganelli, pensionata uccisa nel garage di casa la notte tra il 3 e 4 ottobre a Rimini. Qualche giorno fa sulla donna è stato aperto un fascicolo per favoreggiamento e false informazioni, ma la sua testimonianza è considerata tra le più importanti nel procedimento perché la donna ha sempre difeso e protetto il marito fornendogli un alibi per la sera del delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Pierina Paganelli, intercettazioni in carcere con Valeria possono incastrare Louis Dassilva: cosa è emersoGli investigatori credono di aver trovato un elemento chiave nelle intercettazioni in carcere di Valeria Bartolucci.

Leggi anche: Pierina Paganelli, oggi nuova udienza del processo Dassilva: la parola a Loris Bianchi e ai vicini di casa

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Valeria Bartolucci, arriva l’udienza cruciale del caso Pierina. Dassilva sempre in carcere; Omicidio Pierina Paganelli, la storia del giallo di Rimini e le ultime notizie; Omicidio Pierina, spunta un'altra amante di Dassilva: Ci siamo frequentati dopo l'omicidio; Udienza numero 10 per il processo a carico di Louis Dassilva (Foto Manuel Migliorini).

Omicidio Pierina, il giorno di Valeria. L’avvocato denuncia: Intimidazioni prima dell’udienzaRimini, ripresa del processo contro Louis Dassilva imputato per il delitto Paganelli. Ci sono volute più di 2 ore e ben 3 decisioni della Corte d’Assise su altrettante eccezioni preliminari sollevate ... ilrestodelcarlino.it

Processo a Louis Dassilva: la versione della moglie ValeriaInterrogata per ore Valeria Bartolucci. La tesi dell'accusa: durante le indagini mentì per sviare i sospetti dal marito, indagato per la morte di Pierina Paganelli ... rainews.it

Dentro la notizia. . Omicidio Pierina: i significati del codice tra Valeria e Louis. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Omicidio #PierinaPaganelli, la nuora Manuela Bianchi convocata in Procura a Rimini x.com