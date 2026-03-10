La moglie dell’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli ha confermato che, la sera del delitto, il marito era sul divano, smentendo così la sua possibile presenza in altri luoghi. Durante l’interrogatorio, ha ripetuto di aver chiesto più volte al marito se fosse innamorato di Manuela, ma lui ha sempre risposto di no. L’indagine prosegue con l’attenzione rivolta anche ad altri elementi e testimonianze.

“Gli ho chiesto milioni di volte se fosse innamorato di Manuela, mi ha sempre detto di no”. Con queste parole Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, al momento unico imputato nel processo sull’uccisione di Pierina Paganelli, ha rivendicato la convinzione che il marito non avesse avuto un movente passionale per commettere l’omicidio di cui è accusato. La donna – che è indagata per favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero – conferma poi l’alibi del marito. La moglie di Dassilva ha rivendicato questa convinzione, rispondendo alle domande del pm Daniele Paci nel corso della nuova udienza al tribunale di Rimini. La deposizione, interrotta due settimane fa, è proseguita con l’esame della Procura cominciato alle 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi tradiva, ma la sera dell’omicidio era sul divano”, la moglie conferma l’alibi di Dassilva accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli

