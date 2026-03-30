Omicidio Pierina Paganelli Dassilva interrogato | La sera del delitto ero a casa ma tanti non ricordo e contraddizioni
L'imputato Louis Dassilva è stato ascoltato questa mattina come testimone nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Durante l'interrogatorio ha affermato di essere stato a casa quella sera, ma ha anche fornito risposte contraddittorie e ha dichiarato di non ricordare alcuni dettagli. L'accusa lo ritiene responsabile di aver ucciso la donna con 29 coltellate.
L'imputato Louis Dassilva è salito questa mattina sul banco dei testimoni in quanto accusato di omicidio volontario aggravato nei confronti di Pierina Paganelli, sua ex amante (nonché madre di Manuela Bianchi, sua compagna) uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. Si prevede che l'interrogatorio,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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