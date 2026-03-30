Omicidio Pierina Paganelli Dassilva interrogato | La sera del delitto ero a casa ma tanti non ricordo e contraddizioni

L'imputato Louis Dassilva è stato ascoltato questa mattina come testimone nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. Durante l'interrogatorio ha affermato di essere stato a casa quella sera, ma ha anche fornito risposte contraddittorie e ha dichiarato di non ricordare alcuni dettagli. L'accusa lo ritiene responsabile di aver ucciso la donna con 29 coltellate.