Durante il processo per l'omicidio di Paganelli, Louis Dassilva ha dichiarato di aver avuto una relazione con Manuela Bianchi, affermando che il loro rapporto riguardava principalmente il sesso, in modo quasi esclusivo. La testimonianza ha suscitato sorpresa tra i presenti, mentre le dichiarazioni di Dassilva sono state successivamente smentite. La vicenda prosegue con ulteriori sviluppi legali e testimonianze.

L’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si è trasformata in un serrato confronto sulla natura del legame tra l’unico imputato, Louis Dassilva, e la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Per oltre sei ore, Dassilva ha risposto alle domande del pm Daniele Paci, delineando una versione dei fatti che ha sollevato forti dubbi in aula e che sembra scontrarsi frontalmente con le intercettazioni agli atti. Omicidio Paganelli, le parole di Louis Dassilva Perché le intercettazioni smentiscono Dassilva Lo scontro in aula con il pm Paci Tutte le incongruenze della deposizione Omicidio Paganelli, le parole di Louis Dassilva Come riporta il Corriere della Sera, il punto più discusso della deposizione riguarda il rapporto con Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Paganelli, Louis Dassilva parla della relazione con Manuela Bianchi e dice "mi interessava il sesso"

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Pierina Paganelli, Manuela Bianchi attacca Louis Dassilva: "Prove diranno chi mente, temuto per la mia vita"A Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante su Rai 2, ha tenuto banco l’omicidio di Pierina Paganelli.