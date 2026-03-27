Alle ore 14 si discute dell’omicidio di Pierina Paganelli, con Manuela Bianchi, nuora della vittima, che ha rievocato l’accaduto. Bianchi ha accusato Louis Dassilva, sostenendo che le prove chiariranno chi mente. La testimonianza si è svolta in un’aula di tribunale, dove sono presenti anche altri testimoni e le parti coinvolte nelle indagini.

A Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante su Rai 2, ha tenuto banco l’omicidio di Pierina Paganelli. In studio Manuela Bianchi, che ha ribadito la propria posizione rispetto a Louis Dassilva, unico imputato: “Saranno i fatti, gli indizi e le prove a dimostrare chi mente”. Bianchi, nuora della vittima, ha ricostruito ancora una volta la mattina del ritrovamento del corpo e ha raccontato i timori per la propria incolumità. Manuela Bianchi sull’omicidio Paganelli La mattina del delitto, Dassilva – ha rievocato Bianchi – le avrebbe parlato genericamente di “una donna a terra” nel garage, senza però chiarire esattamente la situazione e senza specificare subito che si trattasse di Pierina Paganelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pierina Paganelli, Manuela Bianchi attacca Louis Dassilva: "Prove diranno chi mente, temuto per la mia vita"

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