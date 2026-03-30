Oltre il gossip | la verità emotiva dietro il caso Codegoni-Basciano

Dopo la notizia della revoca del braccialetto elettronico a Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha espresso la sua reazione attraverso i social media. La vicenda riguarda un procedimento legale in corso, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi della revoca o sulle parti coinvolte. La notizia è stata riportata senza commenti ufficiali o dichiarazioni aggiuntive da parte degli interessati.

Sophie Codegoni, come ha reagito dopo la notizia sulla revoca del braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano? Negli ultimi mesi, la vicenda che lega Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha assunto contorni sempre più complessi, trasformandosi da storia sentimentale seguita sui social a caso mediatico discusso ben oltre il gossip. La recente revoca del braccialetto elettronico nei confronti di Basciano rappresenta un nuovo capitolo che, più che chiudere la questione, sembra aprire ulteriori interrogativi — soprattutto sull’impatto umano e mediatico che questa situazione sta avendo su Sophie. Secondo quanto riporta il Corriere della... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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