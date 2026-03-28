Basciano cambia una misura nel caso con Sophie Codegoni | cosa ha deciso il giudice la scelta dell’influencer

Il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico imposto ad Alessandro Basciano nel procedimento che lo vede coinvolto con Sophie Codegoni. La misura restrittiva precedente è stata sostituita con un’altra disposizione. La decisione si riferisce alle modalità di controllo dell’influencer, che ha comunicato la propria scelta riguardo alle restrizioni applicate nel procedimento giudiziario.

Caso Basciano-Codegoni: perché è stato revocato il braccialetto elettronico. Nuovo sviluppo nel procedimento che coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il giudice dell’udienza preliminare di Milano ha accolto l’istanza di revoca della misura del braccialetto elettronico disposta nei confronti del dj circa sei mesi fa, nell’ambito dell’indagine per stalking. Una decisione che arriva mentre il procedimento si trova nella fase dell’udienza preliminare. Le parole di Basciano dopo la decisione. A commentare la svolta è stato lo stesso Basciano: “Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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