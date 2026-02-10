Caso Basciano i pm chiedono il processo per stalking a Sophie Codegoni | ora la decisione spetta al giudice

I pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Ora spetta al giudice decidere se procedere con il processo. La vicenda è finita davanti a un giudice dopo che le indagini hanno portato all’imputazione.

I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Tra minacce, insulti e pedinamenti, l'influencer sarebbe stata costretta a cambiare vita per la paura: adesso spetterà al Gup decidere se mandarlo a processo o archiviare il caso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Sophie Codegoni

La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano, il dj e influencer accusato di stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Ginevra Milla, nota come sosia di Sophie Codegoni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sophie Codegoni

Argomenti discussi: Pm chiedono il processo per il dj Basciano, 'stalking su Sophie Codegoni'.

Caso Basciano, i pm chiedono il processo per stalking a Sophie Codegoni: ora la decisione spetta al giudiceI pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Tra minacce, insulti e pedinamenti, l’influencer sarebbe stata costretta a ... fanpage.it

Pm chiedono il processo per il dj Basciano, 'stalking su Sophie Codegoni'(ANSA) - MILANO, 10 FEB - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il dj e influencer Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni dell'ex compagna e modella Sophie Codegoni per ... msn.com