Caso Basciano i pm chiedono il processo per stalking a Sophie Codegoni | ora la decisione spetta al giudice
I pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Ora spetta al giudice decidere se procedere con il processo. La vicenda è finita davanti a un giudice dopo che le indagini hanno portato all’imputazione.
I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Tra minacce, insulti e pedinamenti, l'influencer sarebbe stata costretta a cambiare vita per la paura: adesso spetterà al Gup decidere se mandarlo a processo o archiviare il caso.
"Stalking su Sophie Codegoni", chiesto il processo per il dj e influencer Alessandro Basciano
La Procura di Milano ha chiesto il processo per Alessandro Basciano, il dj e influencer accusato di stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni.
Alessandro Basciano, si è fidanzato con la sosia di Sophie Codegoni
Alessandro Basciano ha annunciato ufficialmente il suo fidanzamento con Ginevra Milla, nota come sosia di Sophie Codegoni.
Caso Basciano, i pm chiedono il processo per stalking a Sophie Codegoni: ora la decisione spetta al giudice
Pm chiedono il processo per il dj Basciano, 'stalking su Sophie Codegoni'
