caso basciano chiesto il processo per stalking a sophie codegoni

Alessandro Basciano potrebbe finire a processo per stalking nei confronti di Sophie Codegoni. I pm di Milano hanno chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio. Ora si aspetta solo la decisione del giudice.

Alessandro Basciano rischia il processo per presunto stalking ai danni di Sophie Codegoni. I pm della Procura di Milano hanno chiesto il rinvio a giudizio, dopo la chiusura delle indagini. La decisione finale spetta ora al Gup, che dovrà valutare se aprire il dibattimento. L’inchiesta nasce dalla denuncia dell’ex compagna, conosciuta al Grande Fratello Vip. La difesa del dj parla di richiesta “scontata” per il forte clamore mediatico. Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona e Falsissimo Le accuse contestate al dj. Secondo la Procura, Alessandro Basciano avrebbe tenuto condotte ripetute e insistenti verso Sophie Codegoni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

