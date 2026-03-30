Arezzo si prepara a vivere due eventi distinti: alla Sassaia si svolgerà una Via Crucis che coinvolgerà circa 150 persone, mentre a Santa Firmina non si registra alcuna attività significativa. Le due località mostrano di vivere momenti differenti, con la prima che si appresta a celebrare una tradizione religiosa molto partecipata, mentre la seconda appare inattiva in questa occasione.

AREZZO — Da una parte i vivi, dall’altra i dispersi. E no, un si parla del Vangelo. ma delle Via Crucis nostrane. Alla Sassaia di Rigutino e a San Zeno c’è movimento, eccome se c’è. Gente che prova da gennaio, che si rimette il costume, che si emoziona come la prima volta anche dopo vent’anni. Alla Sassaia quest’anno s’è visto pure il miracolo vero: i giovani. Diciottenni, in carne e ossa, che si son presentati da soli a dà una mano. Roba che quasi un ci si crede. Risultato? un ottantina di persone tra figuranti e tecnici. Un esercito. Altro che processione, qui si parla di organizzazione vera, di quelle che reggono perché qualcuno ha voglia di fare. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh ragazzi, alla Sassaia si fa sul serio: Via Crucis con 150 anime… e a Santa Firmina un si muove foglia!

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