Via Crucis sul Sentiero Santa Domenica | si inaugura il percorso con le piastrelle dipinte a mano dall’artista Mirella Onnembo

Oggi si tiene l’inaugurazione della Via Crucis sul Sentiero Santa Domenica, un percorso che si snoda tra i boschi di Sicignano degli Alburni. Le piastrelle dipinte a mano dall’artista Mirella Onnembo decorano il tratto, creato dall’Associazione Santa Domenica A.P.S. in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria dei Magi. L’evento vede il patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno.

L’Associazione Santa Domenica A.P.S. di Località Galdo di Sicignano degli Alburni (SA), in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria dei Magi e con il patrocinio del Comune di Sicignano degli Alburni e della Provincia di Salerno, ha in programma l’inaugurazione del percorso della Via Crucis sul Sentiero Santa Domenica, che si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 15:30, con ritrovo sopra Galdo. All’evento e’ invitato anche S.E. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano e Policastro, oltre alla presenza confermata del Sindaco e del Presidente della Provincia. Saranno posate lungo le 14 stazioni della Via Crucis delle piastrelle dipinte a mano dall’artista Mirella Onnembo - CeraMire di località Zuppino di Sicignano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Val del Liro, valutano male il percorso e restano bloccati sul sentiero del Bivacco Zeb: tre giovani recuperati dall’elisoccorsoIntervento del Soccorso Alpino nella serata di ieri, 12 febbraio, in Val del Liro.

UNICEF: inaugura la mostra “In Viaggio da te” sul percorso di minorenni e giovani con background migratorio che arrivano in ItaliaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Approfondimenti e contenuti su Via Crucis

Discussioni sull' argomento Al Divino Amore la nuova Via Crucis: quindici opere di Franco Corbisiero tra Passione e Resurrezione; Rimini, Via Crucis e digiuno per la pace venerdì 13 marzo; A Imbersago giornate di preghiera il 13 e il 14 marzo; Poggio Bustone – Giornate FAI di Primavera.

La Via (Crucis) dell’Amore. Ripiovono pietre sul sentiero e si richiude dopo anni di lavoriRiomaggiore (La Spezia), 28 ottobre 2024 – L’inaugurazione in pompa magna, con tanto di cerimonia di simbolico ricongiungimento tra le due comunità di Riomaggiore e Manarola, c’è stata il 26 luglio ... lanazione.it

Baronissi, ad Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in costumi d’epoca - facebook.com facebook

A Luras la Via Crucis delle Confraternite della Diocesi di Tempio-Ampurias x.com