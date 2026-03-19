Vicario Inter Ausilio si muove sul serio | primi contatti! Cosa filtra verso l’estate

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, si è recato a Londra per avviare i primi contatti con il portiere del Tottenham, Vicario. La visita si è svolta nelle scorse settimane e rappresenta un primo passo nel mercato estivo. Al momento, non ci sono altre trattative ufficiali o dettagli sui possibili sviluppi futuri. La situazione rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Inter News 24 Vicario Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio è stato a Londra per avere i primi contatti con il portiere del Tottenham. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo con un importante blitz internazionale. Piero Ausilio, lo storico Direttore Sportivo nerazzurro — noto per la sua capacità di scovare talenti e concludere operazioni strategiche sotto traccia — è stato avvistato a Londra negli ultimi giorni. Sebbene l’occasione ufficiale fosse legata agli impegni della Champions League, l’agenda del dirigente è stata fitta di appuntamenti di mercato. Obiettivo Porta: Primi Contatti per Guglielmo Vicario. La notizia principale, lanciata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riguarda la successione tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Non mi fa impazzire, ma si sta parlando nei canali Inter news che sarà vicario il sostituto di sommer, - facebook.com facebook