Mercato Napoli si fa sul serio per il top player | pronti nuovi contatti con gli agenti

Il Napoli si prepara a intensificare i contatti con gli agenti di un top player nel tentativo di portarlo in squadra. La squadra azzurra si avvicina alla fine di una stagione difficile, con ancora alcune partite da disputare e obiettivi da raggiungere. La società sta valutando le prossime mosse per rinforzare la rosa e migliorare la propria posizione in campionato.

Il Napoli si appresta a vivere gli ultimi mesi di una stagione di certo non andata come previsto, ma in cui c'è ancora molto da giocarsi. I partenopei vanno a caccia di un posto nella prossima Champions League, per evitare quello che sarebbe senza dubbio un totale fallimento dopo le premesse di inizio anno. Concentrazione massima, dunque, sul campo, senza però dimenticarsi anche del mercato. I campioni d'Italia stanno, infatti, già pianificando le prossime mosse, con un nome che stuzzica tutta la piazza: Leon Goretzka. Quello di Goretzka è di certo uno dei profili più attenzionati da diversi top club europei. Il centrocampista tedesco non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Bayern Monaco, diventando così uno dei parametri zero più pregiati del prossimo mercato.