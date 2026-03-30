Occupazione di suolo pubblico e pubblicità ok del consiglio comunale al nuovo regolamento Cup

Il consiglio comunale ha approvato con 16 voti favorevoli e otto astensioni il nuovo regolamento Cup. La normativa unifica in un solo canone patrimoniale il pagamento relativo all'occupazione di suolo pubblico e alla pubblicità. La decisione riguarda principalmente le modalità di pagamento e le regole per le attività che utilizzano lo spazio pubblico e gli spazi pubblicitari.

Via libera all'adeguamento delle tariffe del Canone unico patrimoniale. Lagalla: "Ristabiliti criteri di equità e legittimità". Critiche dal Pd: "Stravolta la versione presentata dalla Giunta, il sindaco rifletta sul dato politico" “L’approvazione del Canone unico patrimoniale (Cup) da parte del Consiglio comunale, con l’adeguamento delle tariffe e la piena trasparenza sul procedimento di calcolo rispetto al patrimonio, garantisce che i costi rimangano accessibili senza rappresentare un salasso per cittadini e attività commerciali”, dichiara Brigida Alaimo, assessore comunale con delega al Bilancio. E aggiunge: “Le nuove tariffe tengono conto del tipo di occupazione, dell’area geografica e delle finalità commerciali delle stesse. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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