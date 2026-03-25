Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il regolamento riguardante il verde pubblico e privato, in base alla delibera 105. La decisione riguarda le norme che regolano la gestione e la tutela delle aree verdi in città. La delibera è stata adottata durante una recente seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il regolamento disciplinerà la classificazione del verde, la manutenzione, l’abbattimento degli alberi, la fruizione dei parchi e il partenariato pubblico-privato Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il nuovo regolamento per il verde pubblico e privato, previsto dalla delibera 105. L’assessore al ramo Vincenzo Santagada ha evidenziato come la città partenopea si doti per la prima volta di uno strumento normativo organico che supera la frammentazione del passato. Il regolamento disciplina la classificazione del verde, la manutenzione, l’abbattimento degli alberi, la fruizione dei parchi e il partenariato pubblico-privato, garantendo in ogni caso l’accesso libero e gratuito agli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Consiglio comunale di Napoli, approvato il regolamento del verde pubblico e privato

Articoli correlati

Atrani, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbanaIl Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante...

Leggi anche: Regolamento del verde, ex fiera, fantasie: il pagellone del consiglio comunale

Contenuti utili per approfondire Consiglio comunale

Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Vedi Napoli e poi mangia – Edizione 2026; WebTv Comune di Napoli – Un protocollo di legalità per i lavori a Bagnoli.

Napoli, consiglio comunale sospeso per protesta dei consiglieri di Municipalità: Non abbiamo rubato i gettoniSospeso il consiglio comunale a Napoli per la protesta dei consiglieri municipali: Non siamo ladri, non abbiamo rubato i gettoni di presenza nelle ... fanpage.it

Consiglio comunale Napoli, via toponimi gerarca fascista e Vittorio Emanuele IIICambiare due storici toponimi della città di Napoli, quelli che ricordano il gerarca fascista Vincenzo Tecchio e il re che firmò le leggi razziali, Vittorio Emanuele III: lo chiede il consiglio comuna ... ansa.it

ACI SANT’ANTONIO, IL SINDACO ROCCA: “BILANCIO PARTECIPATO E CONDIVISO”, APPROVATI IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 E IL DUP È stata un’importante seduta di Consiglio comunale quella che si è tenuta nella serata di ieri, martedì 24 marzo, - facebook.com facebook