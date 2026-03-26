il consiglio comunale di napoli ha approvato il regolamento del verde pubblico e privato

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato oggi il nuovo Regolamento per il verde pubblico e privato, in base alla delibera 105. La decisione è stata presa durante la sessione odierna, con l’approvazione del testo relativo alle norme di gestione e tutela delle aree verdi. La delibera riguarda sia le aree pubbliche che quelle di proprietà privata.

Nel corso dei lavori di oggi del Consiglio comunale l'Aula ha approvato il nuovo Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, previsto dalla delibera 105. L’assessore Vincenzo Santagada ha evidenziato come Napoli si doti per la prima volta di uno strumento normativo organico che supera la frammentazione del passato. Il regolamento disciplina la classificazione del verde, la manutenzione, l’abbattimento degli alberi, la fruizione dei parchi e il partenariato pubblico-privato, garantendo in ogni caso l’accesso libero e gratuito agli spazi pubblici. Prevede inoltre accordi quadro, monitoraggi periodici e un maggiore supporto alle Municipalità. 🔗 Leggi su 2anews.it

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