Suolo pubblico e pubblicità nuovo regolamento Cup in arrivo | la Giunta assicura continuità ai servizi

La Giunta comunale ha approvato un nuovo atto di indirizzo riguardante il regolamento sul suolo pubblico e sulla pubblicità. La decisione, proposta dagli assessori alle Attività produttive e al Bilancio, mira a mantenere i servizi in corso dopo che il Tar Sicilia ha annullato i precedenti atti. La misura si inserisce nell’ambito delle procedure amministrative in corso.

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo, su proposta degli assessori alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e al Bilancio Brigida Alaimo, finalizzato a garantire la continuità dell’azione amministrativa a seguito della recente sentenza del Tar Sicilia che ha annullato gli atti regolamentari e applicativi relativi al canone unico patrimoniale (Cup). Il provvedimento consente agli uffici comunali di continuare a rilasciare concessioni di suolo pubblico e autorizzazioni pubblicitarie, evitando qualsiasi blocco dell’attività amministrativa e garantendo continuità agli operatori economici della città. L’atto di indirizzo... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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