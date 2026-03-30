Il disegno di legge 2826, riguardante il Nuovo Codice dell’edilizia, è stato presentato alla Camera dei Deputati. Il testo prevede una delega al Governo per l’adozione di standard nazionali unici nel settore edilizio. La proposta di legge avvia così un percorso legislativo volto a modificare le norme che regolano le costruzioni nel paese.

Il DDL 2826 per il Nuovo Codice dell’edilizia è approdato alla Camera dei Deputati, avviando un percorso che punta a ridefinire le regole del settore delle costruzioni. Firmato dai ministri Salvini, Casellati e Zangrillo, il testo non è la riforma definitiva ma una delega al Governo per emanare nuovi decreti entro dodici mesi dall’entrata in vigore. L’obiettivo centrale è eliminare la frammentazione normativa che oggi rende il Testo Unico dell’Edilizia di difficile interpretazione a causa delle numerose modifiche stratificatesi nel tempo. La notizia arriva mentre il provvedimento si trova presso la Commissione Ambiente della Camera, pronto per essere esaminato nei dettagli operativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Codice Edilizia: delega al Governo per standard nazionali unici

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