Edilizia scolastica il Governo apre al project financing

Il Governo italiano ha annunciato di voler aprire alle collaborazioni con il settore privato tramite il project financing per le scuole. L’obiettivo è trovare nuove risorse per migliorare gli edifici scolastici, spesso vecchi e poco sicuri. Attualmente, l’Italia investe molto meno di altri Paesi Ocse in edilizia scolastica, con solo lo 0,5 per cento di fondi provenienti dal settore privato. Ora si punta a cambiare rotta, coinvolgendo anche il privato per accelerare i lavori e garantire ambienti più sicuri agli studenti.

Il project financing è uno strumento strategico per il futuro della scuola pubblica italiana. Nei Paesi Ocse la media degli investimenti privati nell’istruzione è pari al 2 per cento, mentre in Italia si ferma allo 0,5 per cento. Per questo, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è necessario rafforzare il coinvolgimento dei privati nel finanziamento del sistema scolastico. L’intervento è arrivato nel corso del convegno sul partenariato pubblico privato nell’edilizia scolastica, organizzato dall’Ance. Investimenti privati e trasferimento tecnologico. “Dobbiamo andare sempre più verso un coinvolgimento dei privati che finanzino la scuola pubblica”, ha dichiarato Valditara.🔗 Leggi su Ildenaro.it

