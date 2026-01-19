Martedì 20 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati terrà audizioni nell’ambito del disegno di legge sulla delega al Governo in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale. L’incontro si svolgerà alle ore 10 e rappresenta un passaggio importante nel procedimento legislativo volto a definire nuove norme per il settore sanitario.

ROMA – Martedì 20 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, svolgerà le seguenti audizioni: ore 10.30 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ore 10.45 Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-Assomed) e ANAAO giovani; Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG); Federazione italiana medici pediatri (FIMP) ore 11. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Delega al Governo in materia di professioni sanitarie, audizioni alla Camera dei Deputati

Leggi anche: L'avventura dei fratelli Sentimenti in mostra alla Camera dei Deputati

La Sacra Famiglia di Mario Ceroli allestita alla Camera dei DeputatiNella suggestiva cornice della sala ex Cit di Montecitorio, la maestria di Mario Ceroli si manifesta con l'opera “La Sacra Famiglia”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CAMERA DEI DEPUTATI: «PROFESSIONI SANITARIE, DUE GIORNATE DI AUDIZIONI SU DELEGA AL GOVERNO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE» - Martedì 20 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di ... agenziagiornalisticaopinione.it