Delega al Governo in materia di professioni sanitarie audizioni alla Camera dei Deputati
Martedì 20 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati terrà audizioni nell’ambito del disegno di legge sulla delega al Governo in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale. L’incontro si svolgerà alle ore 10 e rappresenta un passaggio importante nel procedimento legislativo volto a definire nuove norme per il settore sanitario.
ROMA – Martedì 20 gennaio, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", svolgerà le seguenti audizioni: ore 10.30 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ore 10.45 Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-Assomed) e ANAAO giovani; Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG); Federazione italiana medici pediatri (FIMP) ore 11.
