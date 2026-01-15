Spending review cercasi tecnici per tagliare la spesa | così il governo delega l’austerità e guarda al modello Usa

Il governo italiano mira a rendere la spending review un processo stabile attraverso l’assunzione di tecnici specializzati. Il recente bando RIPAM, che prevede 294 assunzioni dedicate alla valutazione delle politiche pubbliche e alla revisione della spesa, evidenzia l’impegno nel riorganizzare e ottimizzare le risorse pubbliche, seguendo un modello più strutturato e mirato, simile a quello adottato negli Stati Uniti.

Il governo ha scelto di trasformare la spending review in una funzione amministrativa stabile. Il bando RIPAM per 294 assunzioni dedicate alla valutazione delle politiche pubbliche e alla revisione della spesa racconta questo passaggio meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale. L'austerità smette di essere una decisione rivendicata e diventa un processo incorporato nell'organizzazione dello Stato. I numeri parlano chiaro. Trentatré elevate professionalità e duecentosessantuno funzionari distribuiti in quasi tutti i ministeri. Esteri, Università e ricerca, Lavoro, Agricoltura, Ambiente, Salute, Presidenza del Consiglio.

