Una proposta di legge mira a introdurre nuove regole e limiti per i minori sui social media. La questione riguarda la presenza crescente dei giovani online e i rischi associati, come evidenziato dalle cronache recenti. La normativa si concentra su aspetti legati alla sicurezza e alla tutela dei minori nel mondo digitale. La discussione si inserisce nel quadro delle iniziative legislative sul tema della protezione dei giovani utenti.

"Il web è sempre più un mondo sconfinato e pieno di insidie, soprattutto per i più giovani. Lo confermano anche le cronache recenti. Limitarsi a introdurre dei divieti rischia di essere inutile, se non controproducente. Occorre piuttosto definire un quadro normativo più rigoroso per l'accesso ai social network e, in generale, alle piattaforme digitali da parte dei minori, con l'obiettivo di disincentivarne un uso compulsivo e di ridurre la dipendenza". Lo dichiara Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati che continua: "Per questo, dopo un approfondito confronto con le principali piattaforme, ho lavorato a una proposta di legge per fissare un sistema di regole chiare, a tutela dei nostri ragazzi, che depositeremo domani alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuove regole e limiti per i minori Web, Carfagna: la proposta di legge sui social

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