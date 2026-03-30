Età minima sui social verso nuove regole in Europa e in Italia | la Lega propone divieti per gli under 14

In Europa e in Italia si discute di nuove norme sul corretto utilizzo dei social network da parte dei minori. La Lega propone di vietare l'accesso ai social ai ragazzi sotto i 14 anni, mentre i governi valutano restrizioni più ampie. Le autorità intendono introdurre regole per limitare l'uso e regolare il funzionamento delle piattaforme, con l’obiettivo di tutelare i giovani utenti.

Dopo decenni di regole permissive, governi e istituzioni puntano a proteggere i giovani online, limitando l'accesso ai social e regolando algoritmi e responsabilità aziendali. Anche in Italia, con proposte come quella della Lega, il dibattito si sposta dalla moderazione dei contenuti alla prevenzione sistemica, tra età minima, consenso genitoriale e rischi di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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