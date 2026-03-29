Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che i social network sono vietati ai minori, definendo questa decisione inevitabile. Contestualmente, un partito politico ha presentato una proposta di legge in Parlamento. Le linee guida sull’educazione civica e i programmi scolastici includono ora l’obbligo di insegnare il rispetto, le relazioni e l’empatia agli studenti.

“Nelle linee guida sull’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l’educazione al rispetto, alle relazioni, all’empatia”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a ‘Il Messaggero’ sull’aggressione di Trescore (Bg) da parte di un ragazzo ai danni di una docente. “I ragazzi devono poter studiare in ambienti sicuri dove si riscopra il senso autentico di rapporti positivi, del costruirsi insieme il futuro”, dice Valditara. “Se per educazione affettiva si intende educare al rispetto, alle relazioni, all’empatia noi siamo il primo governo che ha introdotto questo percorso. E fra qualche settimana partiranno i corsi per la formazione dei docenti”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social vietati ai minori, Valditara: “E’ inevitabile”. La Lega deposita una proposta di legge

Articoli correlati

Leggi anche: Durov (Telegram) attacca la Spagna per la legge sui social vietati ai minori di 16 anni. Sanchez replica: “Proteggeremo i nostri figli”

Spagna, social vietati ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni.

Una selezione di notizie su Social vietati

Temi più discussi: Social vietati ai minori? L’Italia accelera: tutela necessaria o risposta troppo semplice?; Vi piaccio più io o la mamma?: Il paradosso dei social vietati e dei figli trasformati in influencer (di A. Dozio); La proposta del presidente Stefani: Social vietati ai minori di 14 anni; Adolescenti, social e la violenza che si mette in scena: perché fa paura il caso di Bergamo.

Anche l’Austria vuole vietare l’uso dei social ai minori di 14 anniL’Austria è il più recente dei paesi europei ad aver detto di voler vietare l’uso dei social ai minori di 14 anni. Alexander Pröll, responsabile delle politiche digitali nel governo centrista del canc ... ilpost.it

Prof accoltellata, Valditara: Prossimo passo vietare i social ai minori di 15 anniIl ministro dell'Istruzione parla di un possibile dioevieto dei social per gli unde15: È di tutta evidenza la pericolosità di una gestione dei social da parte dei ragazzini ... tgcom24.mediaset.it

“Vi piaccio più io o la mamma”: Il paradosso dei social vietati e dei figli trasformati in influencer x.com