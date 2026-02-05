Pavel Durov, il fondatore di Telegram, si scaglia contro la Spagna per la nuova legge che vieta ai minori di 16 anni di usare i social. Il miliardario russo critica duramente, accusando il governo di limitare la libertà online. La risposta di Madrid non si fa attendere: il presidente Sanchez annuncia che il governo farà di tutto per proteggere i figli. La polemica tra le due parti continua a tenere banco, mentre il paese si divide sulle regole da applicare ai minori sui social network.

Non solo Musk. La Spagna è in guerra aperta con quelli che definisce rappresentanti della tecnocrazia e ribatte alle accuse di Pavel Durov, fondatore di Telegram. L’interesse di Durov verso Madrid riguarda sempre il pacchetto normativo anticipato qualche giorno fa dal premier Sanchez, che contempla il divieto di accesso ai minori di 16 anni e anche la responsabilità penale per gli amministratori delegati delle reti social. Il primo ministro le ha definite un “Far West” dove trionfa l’illegalità senza che vi siano conseguenze per chi li amministra. Durov, che nel 2024 è stato arrestato in Francia per aver consentito attività criminali sull’app di messaggistica come terrorismo, traffico di droga, frode, riciclaggio di denaro e distribuzione di contenuti pedofili, ha contestato questa iniziativa scrivendo: “Queste non sono misure di sicurezza; sono passi verso il controllo totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Durov (Telegram) attacca la Spagna per la legge sui social vietati ai minori di 16 anni. Sanchez replica: “Proteggeremo i nostri figli”

Approfondimenti su Durov Spagna

Il governo spagnolo ha deciso di vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia che il governo vieta l’uso dei social ai minori di 16 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Durov Spagna

Argomenti discussi: Telegram, Durov attacca Sánchez e la nuova legge spagnola sui social: Minaccia la libertà online; Sanchez risponde a Telegram: Abbaino i tecno-oligarchi; TASS (TELEGRAM) * PAVEL DUROV, COFONDATORE DI TELEGRAM, RITIENE CHE WHATSAPP NON SIA SICURA, SOTTOLINEA LE POSSIBILITÀ DI ATTACCHI; La campagna di disinformazione del Cremlino che prende di mira la libertà di espressione in Europa.

Telegram, Durov attacca Sánchez e la nuova legge spagnola sui social: Minaccia la libertà onlineIl fondatore di Telegram critica duramente la proposta del governo Sánchez che limita l’accesso dei minori e responsabilizza i gestori di social network, denunciando rischi di censura e raccolta dati ... msn.com

TASS (TELEGRAM) * «PAVEL DUROV, COFONDATORE DI TELEGRAM, RITIENE CHE WHATSAPP NON SIA SICURA, SOTTOLINEA LE POSSIBILITÀ DI ATTACCHI»Pavel Durov, co-founder of the Telegram messenger, believes that the WhatsApp messenger (owned by Meta, which is recognized as extremist and banned in Russia) is unsafe, pointing to the many ... agenziagiornalisticaopinione.it

DUROV VS MUSK Secondo indiscrezioni, Pavel Durov, l'inventore di TELEGRAM, avrebbe rinunciato a un accordo da 300 milioni di dollari che avrebbe integrato l'intelligenza artificiale Grok di Elon Musk nella piattaforma. Il principale punto di contesa era la facebook

La polizia sta facendo irruzione nell'ufficio di X a Parigi. La #Francia è l'unico paese al mondo che perseguita criminalmente tutti i #socialnetwork che permettono un certo grado di libertà ( #Telegram, #X, #TikTok...). Non commettere errori: questo non è un pa x.com