Nuove regole e limiti per i minori Carfagna | la proposta di legge sui social

Il governo ha presentato una proposta di legge che introduce nuove regole e limiti per i minori sui social network. La normativa mira a regolamentare l’utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei giovani, considerando i rischi e le criticità evidenziate nelle cronache recenti. La proposta si inserisce in un quadro di interventi per tutelare i minorenni nel mondo digitale.

"Il web è sempre più un mondo sconfinato e pieno di insidie, soprattutto per i più giovani. Lo confermano anche le cronache recenti. Limitarsi a introdurre dei divieti rischia di essere inutile, se non controproducente. Occorre piuttosto definire un quadro normativo più rigoroso per l'accesso ai social network e, in generale, alle piattaforme digitali da parte dei minori, con l'obiettivo di disincentivarne un uso compulsivo e di ridurre la dipendenza". Lo dichiara Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati che continua: "Per questo, dopo un approfondito confronto con le principali piattaforme, ho lavorato a una proposta di legge per fissare un sistema di regole chiare, a tutela dei nostri ragazzi, che depositeremo domani alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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