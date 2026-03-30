Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Lo Stato delle Cose, dedicata a due casi giudiziari importanti. La trasmissione presenta una perizia chiamata Cattaneo, che mette in discussione gli alibi di un imputato coinvolto nel processo a Garlasco. Le nuove prove cambiano la versione dei fatti finora accertata e potrebbero influenzare le indagini in corso.

Il programma Lo Stato delle Cose torna stasera su Rai 3 con una puntata che promette di ribaltare le certezze accumulate fino ad oggi su due casi giudiziari fondamentali. La trasmissione, condotta da Massimo Giletti, si concentra sul delitto di Garlasco e sulla vicenda della Bisteccheria d’Italia, portando in studio avvocati, giornalisti e ex investigatori per analizzare nuove prove che potrebbero riscrivere la cronaca nera recente. L’attenzione è tutta sulle dinamiche investigative e sulle implicazioni politiche di questi eventi. La serata inizia con un affidato a Michele Santoro, ma il cuore pulsante dell’incontro riguarda l’evoluzione processuale del caso Poggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove prove su Garlasco: la perizia Cattaneo ribalta gli alibi di Stasi

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