Garlasco il giudice Vitelli sulla perizia Cattaneo | Su Stasi problemi di compatibilità temporale e problematicità umana

Il giudice Vitelli ha commentato alcuni aspetti della perizia Cattaneo riguardanti il caso di Garlasco. In particolare, ha evidenziato problemi di compatibilità temporale e di problematicità umana relativi alla posizione di Stasi. Le sue osservazioni sono state fatte in relazione agli ultimi sviluppi del procedimento giudiziario e ai risultati dell’analisi tecnica condotta nel corso delle indagini.

A commentare gli ultimi sviluppi sul caso del delitto di Chiara Poggi è stato Stefano Vitelli, il giudice che nel 2009 assolse Stasi in primo grado Sul delitto di delitto di Garlasco emergono nuovi elementi dopo la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che potrebbe rimettere in disc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il giudice Vitelli sulla perizia Cattaneo: "Su Stasi problemi di compatibilità temporale e problematicità umana" Articoli correlati Garlasco, giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo: "Problemi di compatibilità"Sul caso di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha aperto nuovi scenari: l’ipotesi è quella secondo cui Chiara Poggi sarebbe... Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: "Nemmeno carabinieri si sporcarono"Stefano Vitelli, il giudice che nel 2009 assolse Alberto Stasi in primo grado per il delitto di Garlasco, continua ad avere dubbi sulla colpevolezza... Garlasco, il giudice Vitelli sullo scontrino di Sempio: Se fosse un falso alibi sarebbe un ... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Garlasco il giudice Vitelli sulla... Temi più discussi: Garlasco, il giudice Vitelli commenta la perizia che cambia ora del delitto: Gia all’epoca problemi di compatibilità; Garlasco, giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo: Problemi di compatibilità; Vitelli e il ragionevole dubbio: Non si può condannare Stasi; Il ragionevole dubbio di Garlasco, Vitelli e Legato. Garlasco, giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo: Problemi di compatibilitàStefano Vitelli è tornato sul delitto di Garlasco e sulla possibile presenza di Stasi: 23 minuti, tolti i 7-8 per tornare a casa, sono molto pochi ... virgilio.it Garlasco, il giudice Stefano Vitelli contesta la perizia Cattaneo e solleva dubbi sulla compatibilità delle proveGarlasco, la perizia Cattaneo riapre i dubbi sulla colpevolezza di Stasi Nel caso di Garlasco, l’ultima perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo ... assodigitale.it #Garlasco, l’avvocato Taccia manda una nota a #Mattino5: chiarimento sulle abitudini della famiglia Sempio x.com Garlasco: la notizia bomba su Stefania Cappa, cugina di Chiara - facebook.com facebook