Garlasco i Poggi lavorano a una nuova perizia La difesa di Stasi | Cercano nuove prove contro un condannato

A Garlasco, i Poggi stanno predisponendo una nuova perizia nel caso Stasi. La difesa della famiglia intende nominare ulteriori consulenti per approfondire le evidenze e valutare eventuali nuove prove. L’obiettivo è garantire un’analisi completa e accurata, mantenendo un approccio sobrio e rigoroso nel procedimento giudiziario. La disponibilità dei legali a intervenire con ulteriori perizie sottolinea l’attenzione alla corretta ricostruzione dei fatti.

L'intenzione dei legali della famiglia Poggi è di nominare altri consulenti per ulteriori perizie sul delitto di Garlasco: "Ci teniamo pronti". Soprattutto in vista di una possibile revisione al processo di Alberto Stasi la cui difesa in una nota precisa: "Stanno cercando nuove prove contro un condannato".

Una nuova perizia dei Poggi analizza la dinamica dell’omicidio di Garlasco, confermando la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine. Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, spiega che il suo lavoro si basa su elementi oggettivi e contribuisce a chiarire i fatti. Questa analisi approfondisce le circostanze del delitto, offrendo un punto di vista professionale e dettagliato sulla vicenda. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi: “Dati sui file visti da Chiara Poggi sul pc di Alberto non confermati e irrilevanti” - I legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis: saranno fatte “analisi anche sul computer della vittima”. msn.com

Garlasco, legale Poggi: Confermato che la casa fosse frequentata solo da Stasi

