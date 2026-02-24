Garlasco la perizia Cattaneo ribalta i tempi dell’omicidio | cosa cambia per Sempio e Stasi

La perizia Cattaneo ha svelato nuovi dettagli che cambiano la ricostruzione dell’omicidio di Garlasco, riducendo significativamente i tempi del delitto. La relazione, finora segreta, rivela che l’evento si è verificato in un arco temporale più breve di quanto si pensasse, influenzando le posizioni di Sempio e Stasi. La scoperta porta a una revisione delle accuse e delle prove raccolte nel corso degli anni. La decisione finale potrebbe essere influenzata da questa rivelazione.

Trecentocinquanta pagine secretate. E, soprattutto, un punto fermo che riscrive diciotto anni di storia giudiziaria. La professoressa Cristina Cattaneo, consulente della procura di Pavia, ha depositato la sua relazione sul delitto di Garlasco. Il documento (cardine della nuova indagine che vede Andrea Sempio al centro delle investigazioni) è nelle mani del procuratore Fabio Napoleone e del suo vice Stefano Civardi. Il contenuto è ancora coperto da segreto, ma una conclusione chiave è già trapelata: l’aggressione a Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nel villino di via Pascoli, non durò pochi minuti. 🔗 Leggi su Panorama.it

