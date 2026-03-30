Nella seduta del Consiglio comunale, la sindaca di una città italiana ha annunciato ufficialmente i nuovi assessori che entreranno a far parte della sua giunta. Tra i cambiamenti, alcuni incarichi sono stati affidati a membri di partiti diversi o scelti in base a decisioni personali. La presentazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i consiglieri, con alcune polemiche emerse durante il dibattito.

Votate anche variazioni di bilancio. La sindaca: "Consiglio comunale su cosa Sapienza farà della ex Banca d'Italia" Avvicendamenti nei partiti, e scelte personali. Così la sindaca di Latina ha presentato ufficialmente in Consiglio comunale i nuovi componenti della sua giunta: Federica Censi al posto di Francesca Tesone alla Pubblica istruzione (avvicendamento interno alla Lega); Maurizio Galardo al posto di Franco Addonizio (avvicendamento interno a Noi moderati, con il primo che andrà ai Servizi sociali, mentre l’uscente è in predicato come coordinatore comunale del partito); Michele Nasso che passa dai Servizi sociali all’Ambiente. E, soprattutto, Antonina Rodà, che prende le deleghe relative ai settori Bilancio e finanze, e società partecipate, al posto della dimissionaria Ada Nasti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Nuova giunta, la sindaca presenta in Consiglio gli assessori. Polemiche in aula

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Ufficializzata la nuova giunta De Martinis a Montesilvano: i nomi degli assessoriIl sindaco Ottavio De Martinis ha sciolto la riserva e nominato la nuova giunta comunale.